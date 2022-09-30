Кремень в кризисе? Оболонь спокойно побеждает в Кременчуге

Киевская "Оболонь" реабилитировалась за поражение в прошлом туре "Горняку-Спорту" в еще одном поединке на Полтавщине, но теперь против "Кременя".

"Пивовары" очень мощно начали встречу, поэтому гол стал логичным. Однако киевляне за десять минут отличились не однажды, а дважды. В первом результативном ударе приняли участие Фатеев (подача), Мороз (скидка) и Груша (удар в цель). Впоследствии тот же Груша оформил дубль из-за ошибки Ермолова при выносе мяча от своих ворот - хавбек "Оболони" нанес из-за пределов штрафной несколько корявый, но все же точный удар.

Со временем "Кремень" смог несколько выровнять игру, однако почти не создавал проблем обороне киевлян. Гости в свою очередь перед свистком на перерыв в контратаке увеличили свое преимущество: фланговая подача Мороза, Батальский выигрывает силовую борьбу и пробивает голкипера.

Во втором тайме футбол шел уже по счету: киевлянам никуда бежать не было нужды, кременчужане, похоже, не особо верили, что им удастся забить три в ответ. С каждой минутой приближения финального свистка игра все больше превращалась в контрольную. За пятнадцать минут до финала в матче пришлось совершить паузу из-за воздушной тревоги, но после возвращения команд на поле ничего существенного не произошло.

"Оболонь" по меньшей мере до воскресенья выходит на первую строчку таблицы. "Кремень" после удивительной победы над "Горняком-Спортом" (7:0) не забивает 186 минут и рискует потерять третью строчку.

Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"

Главный арбитр: Егор Кевлич (Кропивницкий)

Ассистенты: Денис Кескюла (Днепр), Алексей Гавеля (Кривой Рог)

Кремень - Оболонь 0:3

Голы: Виталий Груша 4, Виталий Груша 11, Александр Батальский 43

Кремень: Даниил Ермолов, Иван Куць, Орест Панчишин (Александр Вивдич 46), Симон Галоян (Кирилл Арт. Матвеев 46), Давронбек Азизов, Денис Галата (Андрей Савицкий 84), Даниил Фальковский, Андрей Глоба (Радион Лисняк 36), Александр Кальчук, Максим Агапов, Даниил Аркуша

Оболонь: Назарий Федоривский, Даниил Карась, Артем Терехов, Тарас Мороз (Алексей Савченко 74), Александр Батальский (Максим Ермоленко 57), Александр Чернов (Руслан Черненко 62), Дмитрий Фатеев (Евгений Корохов 56), Егор Прокопенко, Виталий Груша, Максим Покотилюк, Игорь Краснопир (Сергей Машталир 74)

Предупреждения: Максим Агапов 50, Радион Лисняк 61 - Даниил Карась 3, Тарас Мороз 46, Артем Терехов 58