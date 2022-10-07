Интригующее противостояние в Ивано-Франковске, испытания для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу тремя матчами продолжится седьмой тур в Первой лиге. Обращаем внимание на противостояние в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Эпицентр". Может одержать свою дебютную победу в Первой лиге ФСК "Мариуполь", если в домашнем матче переиграет "Диназ".

Группа А

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Дунаевцы)

08.10.2022. 12:00. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

В Ивано-Франковске будут встречаться четвертая и третья команды Группы А. В случае победы и потери очков "Карпатами", подопечные Сергея Нагорняка могут выйти на второе место. "Прикарпатье" очень непростой соперник, который дома играет бескомпромисно. За семь предыдущих домашних матчей подопечные Рыпана ни одного не сыграли вничью. Тем не менее, "Эпицентр" в нынешнем сезоне удачно играет на выезде – все три матча команда выиграла. Нас ожидает бескомпромиссный футбол, который может завершиться любым результатом. Если "Прикарпатье" выиграет, то для них это будет 130 домашняя победа в Первой лиге.

ФСК "Мариуполь" - "Диназ" (Вышгород)

08.10.2022. 13:30. Демидов. "Диназ"

Дебют в Первой лиге мариупольцы не могут занести себе в актив. Номинальные хозяева встречи не набирают очков в чемпионате в течение четырех матчей. Результаты "Диназа" также не впечатляют: одна победа и три поражения. Это объясняется тем, что команды существенно обновились. В "Мариуполе" на уровне Первой лиги дебютировали 14 футболистов, а у "Диназа" - 15. Очное противостояние отличный шанс для команд исправить эту статистику и получить чрезвычайно важные зачетные пункты. "Диназ" хоть и будет играть на выезде, но этого клуба никуда не нужно ехать, ведь обе команды домашние матчи в нынешнем сезоне проводят в Демидове.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "ЛНЗ"

08.10.2022. 15:00. Горишние-Плавни, "Юность"

Домашняя игра против черкасского коллектива станет настоящим испытанием для "Горняка-Спорт". "ЛНЗ" в последнее время оправдывает свой статус фаворита группы. Черкасчане побеждают в четырех матчах и не пропускают уже 380 минут. Подопечные Игоря Жабченко такими впечатляющими показателями не могут похвастаться. Команда занимает предпоследнее место, имея в своем пассиве девять пропущенных мячей. Рассчитывать на набранные зачетные пункты в этом матче хозяевам сложно, но в футболе нет ничего невозможного. Если коллектив из Горишних-Плавней сыграет надежно в защите, то он может создать существенные проблемы фавориту. В субботу свой 50-й матч в Первой лиге может сыграть хавбек "ЛНЗ" Иван Тищенко.