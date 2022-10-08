Горняк-Спорт - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В заключительном на сегодня матче седьмого тура Первой лиги "Горняк-Спорт" будет принимать лидера группы "ЛНЗ". Черкасчане находятся в хорошем игровом тонусе. Команда выиграла четыре матча подряд и уже 380 минут не пропускает. Эта игра станет серьезным испытанием для предпоследней команды группы, которая свою игру пока найти не может.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.