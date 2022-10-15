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ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра тура

ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче тура встретятся команды, которые делят первое и второе места. Победа позволит одному из клубов оторваться от своего главного конкурента. "ЛНЗ" не пропускает уже 470 минут, а "Оболонь" - 197. Кто прервет "сухую" серию первым?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Оболонь (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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