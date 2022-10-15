Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Оболонь
В центральном матче тура встретятся команды, которые делят первое и второе места. Победа позволит одному из клубов оторваться от своего главного конкурента. "ЛНЗ" не пропускает уже 470 минут, а "Оболонь" - 197. Кто прервет "сухую" серию первым?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- 16 матчей за неделю. Стали известны дата и время проведения поединков 8-го и 9-го туров УПЛ
- Испытания для Прикарпатья. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
Новости по теме
- 18:18 Украинские Матч тура в Буче, интригующее противостояние в Тернополе. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 13:53 Украинские ЛНЗ продолжает победную серию. На этот раз капитулировал Скорук
- 19:38 Украинские Головко встречается с Нагорняком, Горняк-Спорт наконец-то стартует. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet