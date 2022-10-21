ЛНЗ - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игрой в Черкассах стартует девятый тур в Первой лиге. "ЛНЗ" в прошлом туре в принципиальном матче минимально уступил "Оболони". Запорожцы вообще тур пропускали. Напомним, что в первом круге победу праздновали подопечные Микитина (2:1). Смогут ли черкащане реабилитироваться за это поражение?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.