  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Скорук - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скорук - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Перенесенный матч пятого тура Первой лиги

Скорук - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче пятого тура Первой лиги "Скорук" будет принимать "Металлург". Оба коллектива провели чрезвычайно эмоциональные игры на прошлой неделе. "Скорук" в меньшинстве сыграл вничью с ФК "Кремень" (3:3), а "Металлург" в дополнительное время проиграл "ЛНЗ (0:1). Смогут ли подопечные Микитина забыть этот досадный результат и настроится на новый бой? Отметим, что сегодня свой 34-й день рождения отмечает лучший бомбардир "Скорука" Александр Мишуренко.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлург (Запорожье) Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде