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Скорук - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Перенесенный матч пятого тура Первой лиги
Фото: ФК Скорук
В перенесенном матче пятого тура Первой лиги "Скорук" будет принимать "Металлург". Оба коллектива провели чрезвычайно эмоциональные игры на прошлой неделе. "Скорук" в меньшинстве сыграл вничью с ФК "Кремень" (3:3), а "Металлург" в дополнительное время проиграл "ЛНЗ (0:1). Смогут ли подопечные Микитина забыть этот досадный результат и настроится на новый бой? Отметим, что сегодня свой 34-й день рождения отмечает лучший бомбардир "Скорука" Александр Мишуренко.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00.
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