Скорук - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче пятого тура Первой лиги "Скорук" будет принимать "Металлург". Оба коллектива провели чрезвычайно эмоциональные игры на прошлой неделе. "Скорук" в меньшинстве сыграл вничью с ФК "Кремень" (3:3), а "Металлург" в дополнительное время проиграл "ЛНЗ (0:1). Смогут ли подопечные Микитина забыть этот досадный результат и настроится на новый бой? Отметим, что сегодня свой 34-й день рождения отмечает лучший бомбардир "Скорука" Александр Мишуренко.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00.