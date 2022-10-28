Эпицентр - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Дунаевцах встретятся третья и шестая команды группы. "Эпицентр" очень уверенно стартовал, но сейчас команда переживает не лучшие времена. Подопечные Нагорняка четыре матча не могут выиграть. Домашняя игра с "Диназом" - шанс одержать очень важную победу.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.