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Эпицентр - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хозяев устроит только победа
В Дунаевцах встретятся третья и шестая команды группы. "Эпицентр" очень уверенно стартовал, но сейчас команда переживает не лучшие времена. Подопечные Нагорняка четыре матча не могут выиграть. Домашняя игра с "Диназом" - шанс одержать очень важную победу.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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