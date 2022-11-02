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Первая лига. Полтавское дерби в перенесенном матче первого тура
Интригующая встреча в Полтаве
Фото: СК Полтава
В перенесенном матче первого тура Первой лиги встретятся "Полтава" и "Горняк-Спорт". Напомним, что игра первого круга не состоялась из-за того, что хозяева не смогли получить разрешение на проведение матча от местной ОВА.
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"Полтава" - "Горняк-Спорт"
02.11.2022. 12:00. Полтава. "Молодежный"
Команды две недели назад сыграли между собой матч, который запомнится надолго Одиннадцать предупреждений и два удаления – вот таким было полтавское дерби. Подопечные Игоря Жабченко вдевятером в компенсированное время смогли вырвать ничью. Напомним, что голевую атаку начал голкипер "Горняка-Спорт" Максим Коваленко. После этой игры СК "Полтава" существенно добавила прежде всего в атаке. Коллектив Владимира Сысенко сотворил самую большую сенсацию девятого тура (победа над "Оболонью"). Команда из Горишних Плавней не побеждает уже в течение пяти туров подряд: две ничьи и три поражения. Последней команде группы не хватает остроты в заключительной трети поля. Сможет ли "Горняк-Спорт" победить и наконец подняться с последнего места? В случае завоевания трех очков "Полтава" обойдет "Чернигов" и сравняется с "Металлургом", который располагается на четвертой позиции.
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