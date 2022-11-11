Первая лига. Кремень и Полтава устроили голевую перестрелку

Интересное противостояние нас ожидало в Кременчуге, где "Кремень" будет принимать "Полтаву". Подопечные Романа Локтионова четыре игры не проиграют, но дома команда не знает вкуса побед уже в течение двух матчей.

Казалось, этот матч не будет легкой прогулкой для хозяев, но результат первого тайма многих удивил. Уже в начале встречи кременчугский коллектив открыл счет. Фальковский упал в штрафной в борьбе с защитником и арбитр назначил одиннадцатиметровый. В повторе было видно, что Томенко не нарушал правила, но VAR в Первой лиге нет. Пенальти реализовал Азизов – 1:0. Второй гол в двух матчах для защитника. Еще до перерыва подопечные Локтионова увеличили свое преимущество. Галоян подал с фланга, а Галата головой пробил в верхний угол. Мяч от перекладины залетел в ворота – 2:0.

Сразу после перерыва подопечные Сысенко бросились забивать и достигли своего. На 53-й минуте Даниил Сидоренко повалил на газон Щербака и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Ермолов угадал направление удара Коваленко, но отбить пенальти не смог – 2:1. Еще через несколько минут после подачи с углового опасно пробивал Таранушич и только надежная игра Ермолова спасла хозяев. С каждой минутой преимущество "Полтава" становилось все более ощутимым. Однако, довольно неожиданно кременчугский коллектив забил в третий раз и снял все вопросы о победителе матча. Галата в штрафной обыграл Коваленко и пробил в угол – 3:1. Дубль для Дениса в его 50-м матче в Первой лиге.

Через несколько минут счет стал разгромным. Савицкий навесил со штрафного, а Вивдич головой пробил мимо голкипера – 4:1. "Кремень" подтвердил статус наиболее результативной команды группы. На 86-й минуте после прострела Щербака забил Стрельцов. В следующей атаке Савенков с острого угла пробил в верхний угол – 4:3. Рано успокоились хозяева. Однако, вырвать ничью полтавчане не сумели.

В итоге, сверхрезультативный матч завершился победой главного открытия этого сезона.

VBET UA Первая лига 12-й тур

"Кремень" - СК "Полтава" 4:3

Голы: Азизов (14, пен), Галата (31, 71), Вивдич (74) - Коваленко (54, пен), Стрельцов (86), Савенков (88)

"Кремень": Даниил Ермолов, Орест Панчишин, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Кирилл Матвеев, Давронбек Азизов, Денис Галата, Даниил Фальковский, Максим Агапов, Александр Вивдич, Даниил Аркуша

СК "Полтава": Ян Вичный, Богдан Бычков, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Сергей Каретник, Владислав Даниленко, Вадим Таранушич, Николай Бужин, Ян Костенко, Дмитрий Копитов, Александр Томенко