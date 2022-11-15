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Первая лига. Интригующее противостояние в Кременчуге, Горняк-Спорт принимает Чернигов
Перенесенные матчи второго и восьмого тура Первой лиги
Фото: ФК Кремінь
В среду будут сыграны перенесенные матчи первого круга в Первой лиге. "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов", а "Кремень" встретится с "Металлургом".
Группа Б
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"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Чернигов"
16.11.2022. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"
В перенесенном матче второго тура встретятся команды, которые удивили всех на прошлой неделе. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате восемь матчей подряд, но предыдущую игру подопечные Жабченко могут занести себе в актив. Коллектив из "Горишних Плавней" смог отобрать очки у "Оболони". К тому же, главный аутсайдер группы впервые за семь игр не пропустил. "Чернигов" порадовал собственных болельщиков ничейным результатом в противостоянии с "ЛНЗ" (2:2). Если бы не пенальти в компенсированное время, то "северяне" могли набрать три очка. Фаворита в игре на стадионе "Юность" сложно определить, ведь обе команды в хорошем настроении готовились к очному противостоянию. Возможно, не стоит ожидать многих голов, но интрига должна держаться до последних минут.
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"Кремень" (Кременчуг) - "Металлург" (Запорожье)
16.11.2022. 12:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. Бабаева"
В Кременчуге третья команда группы будет принимать четвертую. Нас ожидает интригующее противостояние, ведь в случае победы запорожцы смогут подняться на третье место. В прошлом туре "Кремень" и "Металлург" победили, а подопечные Локтионова вообще устроили голевую феерию в дерби с "Полтавой" - 4:3. Оба соперника имеют все шансы квалифицироваться в чемпионский раунд, поэтому важность результата сложно переоценить. "Кремень" не проигрывает в чемпионате пять игр подряд, а "Металлург" в субботу впервые за шесть матчей выиграл. В хорошем игровом тонусе сейчас находятся Алексей Сидоров ("Металлург") и Денис Галата ("Кремень"), поэтому следует ожидать результативного футбола.
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