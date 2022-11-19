Первая лига. Нива и Эпицентр голов не забивали

В центральном матче тура третья команда западной группы принимала четвертую. К тому же, хозяева имели только одно очко отрыва от своих преследователей. Игра должна была начаться в 12:00, но она была перенесена на час из-за необходимости лучше подготовить газон. Накануне в Тернополе выпал первый снег в этом году. Командам пришлось играть при сложных погодных условиях, но таковы реалии украинского футбола в конце осенней части сезона. Отметим, что на сегодняшней игре отсутствовал тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк.

Первый голевой момент создали гости, когда после передачи Буряка в одно касание пробивал Станислав Кристин, но блестяще сыграл Механив. Хозяева ответили своей возможностью. После передачи Демчука пробивал Гатала, но Игорь с близкого расстояния попал в перекладину. Равный первый тайм завершился справедливой ничьей. Команды могли забивать до перерыва, но их подвела реализация.

В начале второго тайма более агрессивно в атаке заиграли подопечные Задорожного. Хорошую возможность отличиться имел Бэй, но его удару не хватило силы. Очень много борьбы было в нашем матче, ведь никто не хотел уступать. Хотелось видеть более яркий футбол, но стоит учитывать качество газона.

Забить победный мяч никто из соперников не смог. В итоге, матч завершился нулевой ничьей. Судьба четвертого места решится через неделю.

VBET UA Первая лига. 13-й тур

"Нива" (Тернополь) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 0:0

"Нива": Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко, Руслан Дедух, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Максим Демчук

"Эпицентр": Роман Жмурко, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Александр Чепелюк, Юрий Глущук, Руслан Буряк, Андрей Беженар, Станислав Кристин, Олег Ничипоренко, Владислав Мороз, Максим Гирный