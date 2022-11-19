Первая лига. Шедевр Савина помог ЛНЗ переиграть Скорук

Интересное противостояние нас ожидало в Умани, где "Скорук" принимал лидера группы "ЛНЗ". Отметим, что "Скорук" единственное разгромное поражения в Первой лиге потерпел именно от "ЛНЗ" - со счетом 0:3. Подопечные Степанова выходили на игру с желанием реабилитироваться и подарить всем еще одну сенсацию. Однако, на этот раз у них это не получилось.

Гости на правах лидера противостояния активно начали игру и уже в дебюте могли открывать счет. Однако, Владислав Нехтий с нескольких метров не смог переиграть Варцабу. Через несколько минут подопечные Ковпака добились своего. Долинский нанес мощный удар из пределов штрафной и попал точно в угол - 0:1. Денис забивает во втором матче подряд.

После забитого мяча черкащани продолжали играть первым номером. Было заметно, что гости получают удовольствие от футбола. Подопечные Степанова не могли выйти из защиты в атаку. Отсутствие Александра Мишуренко сказалось на игре томаковцев.

На 17-й минуте футболисты "ЛНЗ" увеличили свое преимущество. Антон Савин решился на удар из-за пределов штрафной и попал в девятку – 0:2. Этот гол, безусловно, войдет в число лучших в чемпионате. Более конкурентного футбола мы ожидали от противостояния этих команд, но футболисты "Скорука" были не готовы к такой активной игре соперника.

Во втором тайме характер игры не изменился. Футболисты "ЛНЗ" играть первым номером, а хозяева откровенно разочаровали. Казалось, что томаковцы уже смирились с поражением. В итоге, игра завершилась победой "ЛНЗ". Таким образом, подопечные Ковпака не проиграют пять игр подряд.

VBEТ UA Первая лига. 13-й тур

"Скорук" (Томаковка) - "ЛНЗ" (Черкассы) 0:2

Голы: Долинский (7), Савин (17)

Удаление: Сухарь (90+2)

"Скорук" (СТАРТ): Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев, Артем Перебора, Святослав Шаповалов, Игорь Коцюмака, Владислав Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

"ЛНЗ" (СТАРТ): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Антон Евдокимов, Владислав Хамелюк, Владислав Нехтий, Максим Тяпкин, Денис Долинский, Иван Тищенко, Антон Савин, Олег Синегуб