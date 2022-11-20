Первая лига. Буковина вырывает победу над Мариуполем

"Мариуполь" – единственная команда в Первой лиге, которая еще не побеждала. Противостояние с "Буковиной" - отличная возможность наконец-то набрать три очка. Смогут ли подопечные Красноперова порадовать своих болельщиков? Отметим, что мариупольцы пропустили больше всего в группе (23 гола). Игра должна была состояться еще вчера, но из-за погодных условий была перенесена.

Номинальные хозяева в начале встречи больше контролировали мяч, но первый момент в матче создали черновчане. Владимир Столяр подключился к атаке, но с выгодной позиции не попал в створ ворот. Через несколько минут мог открывать счет Чепурненко, но его удар со штрафного парировал Якубенко. Реализовать свое игровое преимущество подопечные Мельничука в перовом тайме не смогли.

После перерыва активнее заиграли мариупольцы. Мог открывать счет Шушко, но он не смог переиграть Задерейко. Концовку встречи ярче провели хозяева, но забили гости. Отличился Василий Палагнюк – 0:1. Василий реализовал выход один на один. В итоге, матч завершился минимальной победой "Буковины".

VBET UA Первая лига. 13-й тур

ФСК "Мариуполь" - "Буковина" 0:1

Голы: Палагнюк (87)

ФСК "Мариуполь": Никита Якубенко, Петр Харжевский, Дмитрий Павлиш, Даниил Литовченко, Игорь Быковский, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Богдан Гора

"Буковина": Антон Задерейко, Денис Рябый, Василий Гакман, Евгений Чепурненко, Артур Новотрясов, Владимир Столяр, Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук