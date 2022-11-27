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Эпицентр - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Гостей устроит только победа
Фото: ФК Прикарпаття
"Эпицентр" завершит 2022 год на третьем месте, а "Прикарпатье" все еще продолжает сражаться за четвертое место. Шансы эти призрачны, но все же остаются. Подопечные Рыпана должны побеждать и надеяться на поражение "Нивы".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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