Эпицентр - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Эпицентр" завершит 2022 год на третьем месте, а "Прикарпатье" все еще продолжает сражаться за четвертое место. Шансы эти призрачны, но все же остаются. Подопечные Рыпана должны побеждать и надеяться на поражение "Нивы".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.