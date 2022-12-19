Карпаты могут подписать игрока из УПЛ

Львовские "Карпаты" планируют качественно усилиться в зимнее межсезонье. По информации FootBoom, львовский клуб интересуется полузащитником Егором Картушевым.

Напомним, что 31-летний футболист первую часть сезона провел в "Металлисте". Пока неизвестно, на каких условиях сможет состояться трансфер, поскольку у Картушова действует контракт с харьковским клубом (до лета 2024 года).

В первой части сезона Егор сыграл десять матчей за "Металлист", в которых результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его в 400.000 евро.

"Карпаты" завершили 2022 год на втором месте в западной группе VBET UA Первая. Весной команда будет бороться за повышение в классе. Известно, что львовяне соберутся перед Новым годом, чтобы провести мини-турнир с местными командами и фанатами. Первый сбор в "Карпат" должен начаться 24 января.