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Карпаты могут подписать игрока из УПЛ

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Львовяне интересуются игроком "Металлиста"

Карпаты могут подписать игрока из УПЛ

Фото: metalist.ua

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" планируют качественно усилиться в зимнее межсезонье. По информации FootBoom, львовский клуб интересуется полузащитником Егором Картушевым.

Напомним, что 31-летний футболист первую часть сезона провел в "Металлисте". Пока неизвестно, на каких условиях сможет состояться трансфер, поскольку у Картушова действует контракт с харьковским клубом (до лета 2024 года).

В первой части сезона Егор сыграл десять матчей за "Металлист", в которых результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его в 400.000 евро.

"Карпаты" завершили 2022 год на втором месте в западной группе VBET UA Первая. Весной команда будет бороться за повышение в классе. Известно, что львовяне соберутся перед Новым годом, чтобы провести мини-турнир с местными командами и фанатами. Первый сбор в "Карпат" должен начаться 24 января.

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В статье: Егор Картушов Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
FootBoom

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