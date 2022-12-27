С опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко перешел в "Карпаты", сообщают официальные ресурсы обоих клубов.

Львовский клуб арендовал игрока до конца сезона. При этом у "зелено-белых львов" будет возможность выкупа 28-летнего форварда. Соглашение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Хобленко защищает цвета "Кривбасса" с лета 2021 года. В первой половине текущего сезона он принял участие в 8 матчах и отметился одним забитым голов. Всего за криворожский клуб Алексей провел 28 официальных матчей и забил 12 мячей.

Также в активе Алексея есть выступления за одесский "Черноморец", польский "Лех", белорусский "Динамо-Брест", "Днепр-1", норвежский "Стабек" и эстонскую "Левадию".

"Карпаты" занимают второе место в турнирной таблице группы А Первой лиги.