  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. С опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса

Первая лига
(1 голосов)

Соглашение включает опцию выкупа

С опытом выступлений в Европе. Карпаты арендовали форварда Кривбасса

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко перешел в "Карпаты", сообщают официальные ресурсы обоих клубов.

Львовский клуб арендовал игрока до конца сезона. При этом у "зелено-белых львов" будет возможность выкупа 28-летнего форварда. Соглашение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Хобленко защищает цвета "Кривбасса" с лета 2021 года. В первой половине текущего сезона он принял участие в 8 матчах и отметился одним забитым голов. Всего за криворожский клуб Алексей провел 28 официальных матчей и забил 12 мячей.

Также в активе Алексея есть выступления за одесский "Черноморец", польский "Лех", белорусский "Динамо-Брест", "Днепр-1", норвежский "Стабек" и эстонскую "Левадию".

"Карпаты" занимают второе место в турнирной таблице группы А Первой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckarpaty.org.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде