Президент Кремня: Прежде всего я бизнесмен. Главная цель – создать прибыльный клуб

Президент " Кремня " Сергей Ковнир рассказал о своих планах в клубе из Кременчуга.

– Чего хотите добиться в будущем как президент клуба?

- Прежде всего я бизнесмен, поэтому футбол рассматриваю с точки зрения бизнеса. Главная цель – создать прибыльный клуб. Понимаю, что это будет непросто, но для этого много работаем сейчас.

Безусловно, очень сложно превратить муниципальный футбольный клуб в частный. Нужно преодолеть ментальность, понять зоны ответственности и конечные цели каждого члена нашего клуба. К тому же важно работать быстро и качественно.

– "Кремень" получает хоть что-нибудь из местного бюджета? Полностью ли прекратили сотрудничество с городскими властями?

– С тех пор как перестали быть муниципальным клубом не получили ни копейки из городского бюджета. При переходе клуба в частную собственность был подписан меморандум о предоставлении игр и тренировочного процесса "Кремень-Арены им. Бабаева".

– В ваших планах есть работы по реконструкции стадиона? Может быть, будет постелите натуральный газон?

- У нас разработан большой проект футбольной базы с открытым натуральным и крытым искусственным полем. Однако для этого стоит найти немало средств. Думаю, что мы сможем реализовать этот проект после нашей победы. Также есть вероятность реконструкции газона на стадионе "Политехник" для тренировочного процесса, а возможно, для игр.