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Карпаты покинули два футболиста

Первая лига
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Первые потери коллектива из Львова

Карпаты покинули два футболиста

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о завершении сотрудничества с двумя футболистами.

В 2023-м за "зелено-белых" не будут выступать полузащитники Андрей Ткачук и Юрий Репета.

На счету Ткачука в этом сезоне десять матчей в форме "Карпат". В целом за львовян хавбек провел 28 игр. Репета за полгода в составе "зелено-белых львов" принял участие в шести встречах.

Напомним, что первую часть сезона в своей группе "Карпаты" завершили на второй строчке и весной продолжат борьбу за выход в УПЛ.

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В статье: Андрей Ткачук Карпаты (Львов)
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