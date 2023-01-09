Карпаты покинули два футболиста

Львовские "Карпаты" объявили о завершении сотрудничества с двумя футболистами.

В 2023-м за "зелено-белых" не будут выступать полузащитники Андрей Ткачук и Юрий Репета.

На счету Ткачука в этом сезоне десять матчей в форме "Карпат". В целом за львовян хавбек провел 28 игр. Репета за полгода в составе "зелено-белых львов" принял участие в шести встречах.

Напомним, что первую часть сезона в своей группе "Карпаты" завершили на второй строчке и весной продолжат борьбу за выход в УПЛ.