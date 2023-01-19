Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь начнет подготовку к весенней части сезона первого февраля
Трансферных новостей у "пивоваров" пока нет
Фото: ФК Оболонь
Вторая команда осенней части сезона в восточной группе Первой лиги "Оболонь" выйдет из отпуска первого февраля. Об этом киевлене сообщили на своем официальном сайте.
Футболисты 30 и 31 января двумя группами пройдут плановый медосмотр, а уже после этого начнут подготовительный сбор в Киеве. О дальнейших планах "бело-зеленых" станет известно позже. Пока никаких кадровых новостей из расположения "пивоваров" не поступало.
Свои выступления в чемпионском раунде подопечные Иващенко начнут восьмого апреля (базовая дата). Соперником станет "Эпицентр".
Популярное сейчас
- Россияне активизировали фронтовую авиацию, ВСУ отразили атаки около 14 населенных пунктов
- АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1. Упущена победа гостей на последних минутах
- Суперкубок Италии. Милан - Интер 0:3. Кубковый король
- Морозко и Морговский приносят Полесью победу в дебютном матче года
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО