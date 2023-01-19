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Оболонь начнет подготовку к весенней части сезона первого февраля

Первая лига
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Трансферных новостей у "пивоваров" пока нет

Оболонь начнет подготовку к весенней части сезона первого февраля

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Вторая команда осенней части сезона в восточной группе Первой лиги "Оболонь" выйдет из отпуска первого февраля. Об этом киевлене сообщили на своем официальном сайте.

Футболисты 30 и 31 января двумя группами пройдут плановый медосмотр, а уже после этого начнут подготовительный сбор в Киеве. О дальнейших планах "бело-зеленых" станет известно позже. Пока никаких кадровых новостей из расположения "пивоваров" не поступало.

Свои выступления в чемпионском раунде подопечные Иващенко начнут восьмого апреля (базовая дата). Соперником станет "Эпицентр".

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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