Оболонь начнет подготовку к весенней части сезона первого февраля

Вторая команда осенней части сезона в восточной группе Первой лиги "Оболонь" выйдет из отпуска первого февраля. Об этом киевлене сообщили на своем официальном сайте.

Футболисты 30 и 31 января двумя группами пройдут плановый медосмотр, а уже после этого начнут подготовительный сбор в Киеве. О дальнейших планах "бело-зеленых" станет известно позже. Пока никаких кадровых новостей из расположения "пивоваров" не поступало.

Свои выступления в чемпионском раунде подопечные Иващенко начнут восьмого апреля (базовая дата). Соперником станет "Эпицентр".