Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр обыгрывает представителя УПЛ, Полесье громит шведов. Таблица спаррингов Первой лиги
Следим за подготовкой во втором по статусу дивизионе страны
Фото: ФК Полісся
Соревнования в Первой лиге Украины вернутся в начале апреля и будут очень быстротечны. К тому времени команды будут тренироваться, играть спарринги и участвовать в различных турнирах. Большинство клубов будут вести подготовку в Украине, однако некоторым повезет выехать даже за границу.
Следите за всеми контрольными матчами команд Первой лиги в нашей таблице спаррингов ниже. Все переходы в дивизионе отслеживайте в
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Комментарии (4)
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molot69 (Місто втрачених житт)
10.03.2023 в 10:29
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06.03.2023 в 10:02
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