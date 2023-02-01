Существенное усиление Карпат и ЛНЗ. Чем жили клубы Первой лиги в январе

Рассказываем все самые интересные новости первого месяца 2023 года из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить.

"Мариуполь"

Коллектив Олега Красноперова пока находится в отпуске. Известно, что "Мариуполь" основной этап подготовки к весенней части сезона проведет с 22 февраля по 16 марта во Львове. На этом сборе команда сыграет ряд спаррингов, но соперники пока еще неизвестны. Кадровых новостей из рассположения клуба пока не поступало.

"Буковина"

"Желто-черные" начнут подготовку ко второй части сезона в начале февраля. Команда будет готовиться к возобновлению сезона в Черновцах на полях ФОК "Олимпия" и "Хет-трик Арене". Что касается кадровой ситуации, то костяк команды сохранился. У "Буковины" на контракте осталось 15 футболистов. Черновицкий коллектив намерен провести несколько контрольных матчей. Уже есть предварительная договоренность с львовскими "Карпатами" - спарринг запланирован на 18 марта в Ивано-Франковске.

С 27 февраля по 9 марта в Черновцах благодаря поддержке Черновицкого городского головы и АФЧО пройдет благотворительный турнир в поддержку ВСУ. Кроме "Буковины" предварительное согласие на участие в турнире дали "Прикарпатье", "Подолье", "Нива" (Тернополь) и несколько любительских команд из Черновицкой области.

"Диназ"

Коллектив из Вышгорода уже начал подготовку к весенней части сезона. Подопечные Александра Головко принимали участие в Мемориале Макарова. "Диназ" на этом турнире уже сыграл четыре матча, из которых один выиграл, два проиграл, один сыграл вничью. Также команда одержала сенсационную победу над "Колосом" – 2:0. Забивали Андрей Волошин и Тимофей Каленчук. На просмотре в "Диназе" находятся четыре футболиста - Семен Даценко, Тимофей Каленчук, Виталий Мороховец, Даниил Мишин.

Также известно, что клуб продлил аренду полузащитника "Колоса" Станислава Мораренко.

"Прикарпатье"

Коллектив из Ивано-Франковска приступит к подготовке к весенней части сезона в середине февраля. Клуб уже покинули Оринчак, Дитко, Аксенов и Савошко. Однако удалось договориться с "Днепром-1" о продлении аренды с Максимом Соловьевым. В осенней части сезона 20-летний Соловьев сыграл 969 минут. Также "Прикарпатье" подписало трех новичков. Соглашения с франковцами подписали защитники Дмитрий Шинкаренко и Сергей Швец, полузащитник Глеб Попчук. Известно, что "Прикарпатье" 24 февраля сыграет спарринг против черкасского "ЛНЗ".

"Нива" Тернополь

Команда из Тернополя начнет тренировочный процесс 15 февраля. Первый учебно-тренировочный сбор "желто-зеленые" проведут в Тернополе и продлится он десять дней. Затем "Нива" отправится в Винники, где будет тренироваться на базе львовского "Руха". Известно, что тернопольский клуб уже продлил контракты с Гаталой, Демчуком и Малащуком. В конце января по инициативе тренерского штаба основные игроки сыграли спарринг с местными талантами. Игра прошла в формате двух таймов по 30 минут. Лучшие молодые футболисты смогут проявить себя на зимнем сборе. Во время подготовки "Нива" сыграет контрольные матчи с львовскими "Карпатами", запорожским "Металлургом", черновицкой "Буковиной", ивано-франковским "Прикарпатьем" и ФСК "Мариуполь".

"Эпицентр"

Ориентировочно 6 февраля ФК "Эпицентр" соберется в Киеве, где состоится первый этап подготовки. Кроме тренировочного процесса тренерский штаб планирует провести контрольные матчи. Соперники пока неизвестны. Отметим, что два этапа подготовки пройдут в Украине, а один – за рубежом. Известно, что клуб уже покинули трое футболистов. Это защитник Тарас Горелый, а также полузащитники Ростислав Морозов и Кирилл Костенко.

"Карпаты"

После отдыха "зелено-белые" вернулись к работе. Сборы львовского клуба будут распределены на три цикла. Первый – это выносливость, второй – скоростно-силовая работа, а на заключительном акцент будет делаться исключительно на скорости. До 15 февраля команда будет готовиться во Львове, а затем отправится на второй этап подготовки – двухнедельный тренировочный сбор в Хусте. На первом сборе для работы с основной командой будут привлекаться ребята из "Карпат-2". Львовский клуб качественно поработал на траснферном рынке. "Карпаты" арендовали хавбека "Черноморца" Ивана Бобко и полузащитника "Металлиста" Даниила Кныша. Также львовяне подписали защитника "Ингульца" Тараса Сакива.

Подопечные Андрея Тлумака сыграли двустороннюю игру, в которой "оранжевые" обыграли "салатовых" - 2:1. Забивали: 17-летний Фетько, Тарануха и Алексей Хобленко.

"Полесье"

Подопечные Юрия Калитвинцева в Турции уже успели провести ряд контрольных матчей. "Полесье" сыграло вничью с "Шахтером" U-19 (1:1) и "Насафом (1:1), обыграло "Луккенвальде" (2:0) и "Фероникели" (2:1). По словам тренера, команда сейчас находится под сильной нагрузкой. Подготовка к весной части сезона продлится два с половиной месяца. Известно, что перед участием в Winter Cup житомирский коллектив сыграет спарринг против киевского "Динамо". После турнира игры будут чередоваться с двукратными тренировками. Кроме Богдана Крушинского новых трансферов пока нет. Помогать Юрию Калитвинцеву будет известный в прошлом украинский футболист Сергей Назаренко.

Житомирский клуб организовал большой сбор средств. Все донаты пойдут на покупку трех квадрокоптеров Mavic 3 для подразделения Сил специальных операций ВСУ, базирующегося на территории Житомирской области.

"Горняк-Спорт"

Последняя команда восточной группы по итогам осенней части сезона вышла из отпуска, однако судьба клуба все еще туманна. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Новым главным тренером назначили Сергея Дирявку. Последние два года специалист входил в тренерский штаб "ВПК-Агро" (сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г.) и "Перемогы" (июль 2021 г. – октябрь 2021 г.). Затем работал с молодыми тренерами в Ассоциации футбола Днепропетровской области.

"Скорук"

Футболисты "Скорука" пока еще находятся в отпуске. Первый этап подготовки продлится с 6 до 15 февраля. Основной этап подготовки начнется с 17 февраля. Во время сбора футболисты будут работать над физическими кондициями. Третий сбор будет направлен более на тактику. Тренироваться планируют на стадионе "Олимпийские резервы". Уже есть предварительная договоренность о спаррингах. "Скорук" сыграет с основной и резервной командами "Металлурга", а также две игры с "Кремнем".

"Полтава"

В начале января полтавчане вышли из отпуска. Основной этап подготовки придется на февраль-март. Тогда "малиново-золотые" планируют провести ряд спаррингов. В конце января "Полтава" сыграла двусторонний поединок. Кроме основной обоймы команды тренеры смогли проверить боем и потенциальных новичков. Известно, что в начале февраля подопечные Сысенко примут участие в Кубке Пожичевского. В первый месяц 2023 покинул клуб хавбек Валерий Гайван. Футболист продолжит свою карьеру в футзале.

"Чернигов"

Черниговский коллектив выйдет из отпуска в начале февраля. Первый сбор пройдет в родном городе. Пока кадровые новости и информация о спаррингах не поступали. Потерь среди футболистов пока нет.

"Металлург"

Запорожцы приступают к тренировочному процессу первого февраля. Первый этап подготовки пройдет в Запорожье. Запланировано по меньшей мере шесть контрольных матчей. В середине марта "Металлург" отправится в Западную Украину. Известно, что нападающий Владислав Борисенко покинул клуб, а голкипер Игорь Левченко будет работать в футбольной школе КП МФК "Металлург". Сейчас ведутся переговоры с Крапивным и Поддубным, у которых завершились контракты.

"Кремень"

Подопечные Локтионова в начале января провели втягивающий этап подготовки. С 23 января команда начала второй учебно-тренировочный сбор, который завершится 4 февраля. О сроках проведения следующих этапов подготовки и даты контрольных спаррингов будет объявлено позже. В единственном пока спарринге представитель Первой лиги разгромил "Александрию" U-19 - 4:0. Что касается трансферов, то команду покинул 22-летний нападающий Иван Куц.

"Оболонь"

Киевляне 1 февраля начали подготовку к весенней части сезона. После медосмотра игроки будут заниматься на полях Киева. О дальнейших планах будет сообщено позже. Защитник Сергей Суханов после годовой "командировки" возвращается в "Оболонь". После начала военных действий он был без команды, а с лета защищал цвета "Черноморца"

"ЛНЗ"

Черкасский коллектив существенно усилился в это межсезонье. К "ЛНЗ" присоединились Виталий Бойко, Илья Коваленко, Назарич Ныч, Александр Насонов и Сергей Шестаков. По обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество с двумя полузащитниками Андреем Сторчоусом и Андреем Ляшенко.

Подопечные Александра Ковпака в середине января начали тренировочный процесс. "ЛНЗ" уже успел сыграть один контрольный матч – результативная ничья со "Скалой 1911" – 3:3. Известно, что лидер восточной группы запланировал еще четыре спарринга на февраль – три из них с представителями Первой лиги.