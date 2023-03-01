Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1

"Карпаты" объявили о переходе левого защитника Сергея Горбунова. 28-летний футболист был арендован у "Днепра-1".

Львовский клуб не раскрывает сроки арендного соглашения, но по данным Transfermarkt, Горбунов будет защищать цвета "зелено-белых" до 30 июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под 20-м номером.

Горбунов родился в Мариуполе, где начал заниматься футболом. Впоследствии подписал контракт со "старым" "Днепром". Осенью 2015-го стал игроком "Шахтера", однако за главную команду "горняков" не выступал и отправился в "Мариуполь".

Прошлый сезон отыграл в "Металлисте", после чего получил приглашение от "Днепра-1". В составе днепрян Сергей отыграл 5 матчей (2 ассиста) в УПЛ и 4 поединка в Лиге конференций.

"Карпаты" занимают второе место в группе А Первой лиги.