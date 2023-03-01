Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1
Новый вызов для игрока
Фото: fckarpaty.org
"Карпаты" объявили о переходе левого защитника Сергея Горбунова. 28-летний футболист был арендован у "Днепра-1".
Львовский клуб не раскрывает сроки арендного соглашения, но по данным Transfermarkt, Горбунов будет защищать цвета "зелено-белых" до 30 июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под 20-м номером.
Горбунов родился в Мариуполе, где начал заниматься футболом. Впоследствии подписал контракт со "старым" "Днепром". Осенью 2015-го стал игроком "Шахтера", однако за главную команду "горняков" не выступал и отправился в "Мариуполь".
Прошлый сезон отыграл в "Металлисте", после чего получил приглашение от "Днепра-1". В составе днепрян Сергей отыграл 5 матчей (2 ассиста) в УПЛ и 4 поединка в Лиге конференций.
"Карпаты" занимают второе место в группе А Первой лиги.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
- Металлург-2 остановился в шаге от победы в Кубке Пожечевского. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023
- Аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда из УПЛ
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО