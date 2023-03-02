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Горбунов: Карпаты – клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ

Первая лига
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Полузащитник "зелено-белых" - о своем переходе

Горбунов: Карпаты – клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Новичок "Карпат" Сергей Горбунов прокомментировал свой переход во львовский клуб.

"У меня очень приятные впечатления от того, что я перешел в "Карпаты". Ведь команда борется за выход в украинскую Премьер-лигу. Это меня и подтолкнуло переехать во Львов. "Карпаты" – это клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ.

Лично знаком с Денисом Кожановым, Игорем Дуцем, с ними играл в "Мариуполе". Также знаю Алексея Хобленко, потому что пересекались с ним в "Днепре-1". Думаю, что проблем с адаптацией не будет. У "Карпат" классные фанаты, поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы их не подвести", — приводит слова Горбунова официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, что "Карпаты" арендовали футболиста у "Днепра-1". Он будет выступать под 20-м номером.

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В статье: Сергей Горбунов Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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