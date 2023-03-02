Горбунов: Карпаты – клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ

Новичок "Карпат" Сергей Горбунов прокомментировал свой переход во львовский клуб.

"У меня очень приятные впечатления от того, что я перешел в "Карпаты". Ведь команда борется за выход в украинскую Премьер-лигу. Это меня и подтолкнуло переехать во Львов. "Карпаты" – это клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ.

Лично знаком с Денисом Кожановым, Игорем Дуцем, с ними играл в "Мариуполе". Также знаю Алексея Хобленко, потому что пересекались с ним в "Днепре-1". Думаю, что проблем с адаптацией не будет. У "Карпат" классные фанаты, поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы их не подвести", — приводит слова Горбунова официальный сайт "зелено-белых".