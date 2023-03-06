Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергийчук: Разговоры с клубами УПЛ были, но без конкретных предложений
Нападающий выбрал "Буковину" из Первой лиги
Фото: ФК Буковіна
Новичок "Буковины" Михаил Сергийчук рассказал, возник вариант с переходом в черновицкий клуб.
"Мне позвонил главный тренер Андрей Мельничук и предложил вариант с "Буковиной". Могу сказать, что уже с нашего первого общения мы нашли общий язык. Конечно, были некоторые нюансы в переговорах, но после нескольких разговоров с Андреем Ярославовичем решил подписать контракт с черновицким клубом.
И с Данилюком, и с Новотрясовым, конечно, держал связь перед приездом в Черновцы, ведь в разные периоды своей карьеры играл с ними в одной команде. Но не могу сказать, что этот фактор как-то кардинально повлиял на мой переход в "Буковину".
Клубы УПЛ? Разговоры были, но без каких-либо конкретных предложений", - сказал Сергийчук в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, до переезда в Черновцы форвард выступал в УПЛ за "Верес". "Буковина" завершила осеннюю часть сезона на предпоследнем, 7-м месте в Группе А Первой лиги.
Читайте такжеБуковина объявила о переходе экс-полузащитника Шахтера
Популярное сейчас
- Заря подвинула Динамо, Шахтер догнал Днепр-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- "Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара
- Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта
- Горбунов: Карпаты – клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО