Сергийчук: Разговоры с клубами УПЛ были, но без конкретных предложений

Новичок "Буковины" Михаил Сергийчук рассказал, возник вариант с переходом в черновицкий клуб.

"Мне позвонил главный тренер Андрей Мельничук и предложил вариант с "Буковиной". Могу сказать, что уже с нашего первого общения мы нашли общий язык. Конечно, были некоторые нюансы в переговорах, но после нескольких разговоров с Андреем Ярославовичем решил подписать контракт с черновицким клубом.

И с Данилюком, и с Новотрясовым, конечно, держал связь перед приездом в Черновцы, ведь в разные периоды своей карьеры играл с ними в одной команде. Но не могу сказать, что этот фактор как-то кардинально повлиял на мой переход в "Буковину".

Клубы УПЛ? Разговоры были, но без каких-либо конкретных предложений", - сказал Сергийчук в интервью клубной пресс-службе.