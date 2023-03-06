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Сергийчук: Разговоры с клубами УПЛ были, но без конкретных предложений

Первая лига
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Нападающий выбрал "Буковину" из Первой лиги

Сергийчук: Разговоры с клубами УПЛ были, но без конкретных предложений

Фото: ФК Буковіна

Новина українською

Новичок "Буковины" Михаил Сергийчук рассказал, возник вариант с переходом в черновицкий клуб.

"Мне позвонил главный тренер Андрей Мельничук и предложил вариант с "Буковиной". Могу сказать, что уже с нашего первого общения мы нашли общий язык. Конечно, были некоторые нюансы в переговорах, но после нескольких разговоров с Андреем Ярославовичем решил подписать контракт с черновицким клубом.

И с Данилюком, и с Новотрясовым, конечно, держал связь перед приездом в Черновцы, ведь в разные периоды своей карьеры играл с ними в одной команде. Но не могу сказать, что этот фактор как-то кардинально повлиял на мой переход в "Буковину".

Клубы УПЛ? Разговоры были, но без каких-либо конкретных предложений", - сказал Сергийчук в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, до переезда в Черновцы форвард выступал в УПЛ за "Верес". "Буковина" завершила осеннюю часть сезона на предпоследнем, 7-м месте в Группе А Первой лиги.

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В статье: Буковина (Черновцы) Михаил Сергийчук
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Источник:
bukfc.com.ua

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