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Аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда из УПЛ
Последним его клубом был "Верес"
Фото: bukfc.com/ua
Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Украины.
Форвард стал игроком "Буковины" из Первой лиги, сообщает официальный сайт клуба. Детали трансфера не афишируются.
В декабре 2022 года Сергийчук покинул "Верес". В первой части сезона УПЛ Михаил провел 14 матчей за ровенский клуб и отметился одним забитым мячом. Ранее он также защищал цвета черкасского "Славутича", полтавской "Ворсклы", "Десны", "Олимпика" и латвийского "Вентспилса".
За свою карьеру Сергийчук провел более 300 поединков на профессиональном уровне, в которых отличился 66 забитыми мячами.
"Буковина" завершила осеннюю часть сезона на предпоследнем, 7-м месте в Группе А Первой лиги Украины. Команда набрал 9 очков в 14 матчах.
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