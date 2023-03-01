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Аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда из УПЛ

Первая лига
(3 голосов)

Последним его клубом был "Верес"

Аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда из УПЛ

Фото: bukfc.com/ua

Новина українською

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Украины.

Форвард стал игроком "Буковины" из Первой лиги, сообщает официальный сайт клуба. Детали трансфера не афишируются.

В декабре 2022 года Сергийчук покинул "Верес". В первой части сезона УПЛ Михаил провел 14 матчей за ровенский клуб и отметился одним забитым мячом. Ранее он также защищал цвета черкасского "Славутича", полтавской "Ворсклы", "Десны", "Олимпика" и латвийского "Вентспилса".

За свою карьеру Сергийчук провел более 300 поединков на профессиональном уровне, в которых отличился 66 забитыми мячами.

"Буковина" завершила осеннюю часть сезона на предпоследнем, 7-м месте в Группе А Первой лиги Украины. Команда набрал 9 очков в 14 матчах.

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В статье: Буковина (Черновцы) Михаил Сергийчук
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Источник:
bukfc.com

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