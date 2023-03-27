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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге

Первая лига
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Команды распределены в две группы

Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Администрация ПФЛ определилась с датами проведения и времени начала матчей 1-го тура второго этапа чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Известно, что Первая лига поделена на две группы – чемпионская и Выбывание. Сезон возобновится 8 апреля.

Чемпионская группа

1-й тур

8 апреля (суббота)

"Нива" Т – ЛНЗ 13:30

"Эпицентр" – "Оболонь" 14:30

"Карпаты" – "Кремень" 17:00

9 апреля (воскресенье)

"Полесье" – "Металлург" 16:00

Группа выбывания

1-й тур

8 апреля (суббота)

"Чернигов" – "ФСК Мариуполь" 12:00

9 апреля (воскресенье)

"Полтава" – "Буковина" 13:00

"Скорук" – "Диназ" 13:30

"Горняк-Спорт" – "Прикарпатье" 14:00

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В статье: Первая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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