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Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге
Команды распределены в две группы
Фото: fckarpaty.org
Администрация ПФЛ определилась с датами проведения и времени начала матчей 1-го тура второго этапа чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Известно, что Первая лига поделена на две группы – чемпионская и Выбывание. Сезон возобновится 8 апреля.
Чемпионская группа
1-й тур
8 апреля (суббота)
"Нива" Т – ЛНЗ 13:30
"Эпицентр" – "Оболонь" 14:30
"Карпаты" – "Кремень" 17:00
9 апреля (воскресенье)
"Полесье" – "Металлург" 16:00
Группа выбывания
1-й тур
8 апреля (суббота)
"Чернигов" – "ФСК Мариуполь" 12:00
9 апреля (воскресенье)
"Полтава" – "Буковина" 13:00
"Скорук" – "Диназ" 13:30
"Горняк-Спорт" – "Прикарпатье" 14:00
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