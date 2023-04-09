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Скорук - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Владислав Гарнага встретится со своей бывшей командой
Фото: ФК Скорук
В Умани встретятся четвертая и вторая команды группы. Однако, учитывая потери "Диназа" в межсезонье, сейчас фаворитом противостояния можно считать хозяев. Вышгородский коллектив покинули семь футболистов, а Владислав Гарнага ушел в "Скорук". "Диназ" в чемпионате не может выиграть уже семь матчей подряд: две ничьи и пять поражений.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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