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Скорук - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Владислав Гарнага встретится со своей бывшей командой

Скорук - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

В Умани встретятся четвертая и вторая команды группы. Однако, учитывая потери "Диназа" в межсезонье, сейчас фаворитом противостояния можно считать хозяев. Вышгородский коллектив покинули семь футболистов, а Владислав Гарнага ушел в "Скорук". "Диназ" в чемпионате не может выиграть уже семь матчей подряд: две ничьи и пять поражений.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Диназ (Вышгород) Скорук (Томаковка) смотреть футбол онлайн
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