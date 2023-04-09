Скорук - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Умани встретятся четвертая и вторая команды группы. Однако, учитывая потери "Диназа" в межсезонье, сейчас фаворитом противостояния можно считать хозяев. Вышгородский коллектив покинули семь футболистов, а Владислав Гарнага ушел в "Скорук". "Диназ" в чемпионате не может выиграть уже семь матчей подряд: две ничьи и пять поражений.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.