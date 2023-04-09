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Первая лига. Буковина с голом Сергийчука побеждает Полтаву
Подопечные Мельничука побеждают в большинстве
Фото: СК Полтава
В Полтаве встречались соседи по турнирной таблице. В случае победы гости могли обойти своего соперника. Однако, вряд ли подопечные Мельничука могли рассчитывать на легкую прогулку, ведь полтавчане это команда с характером.
Отметим, что тренер "Полтавы" Владимир Сысенко и его помощник Игорь Тимченко пропускали эту игру из-за дисквалификации. Также из-за перебора желтых карт пропускал игру Дмитрий Щербак. Для полтавчан это существенные потери. Уже в начале встречи после розыгрыша углового мяч оказался у Сергийчука, расстрелявшего ворота Вичного – 0:1. После пропущенного мяча "малиновые-золотые" начали играть активнее, но до голевых моментов дело не доходило. Следует отметить организованную игру в защите подопечных Мельничука. По счету черновицкий коллектив играл грамотно.
На 36-й минуте Сергийчук вырывался один на один, но его схватил за футболку Бужин и арбитр удалил игрока "Полтавы". Худшего развития событий для хозяев сложно было придумать. До перерыва гости реализовать большинство не смогли, хотя несколько полумоментов у них было.
В начале второго тайма хозяева неожиданно сравняли счет. Стрельцов ударом головой отправил мяч в сетку – 1:1. Защитники "Буковины" просто потеряли своего оппонента. На 69-й минуте Илья Скрипник скорости ворвался в штрафную и прицельно пробил в угол - 1:2. Гости на этот гол наиграли, а вот защитники полтавской команды откровенно устали. В итоге, матч завершился победой "Буковины".
Vbet UA Первая лига. Группа "Выбывание". 1-й тур
"Полтава" - "Буковина" 1:2
Голы: Стрельцов (56) - Сергийчук (11), Скрипник (69)
Удаление: Бужин (36)
"Полтава" (СТАРТ): Вичный – Савенков, Пасечник, Пидлепич, Бужин, Даниленко, Копытов, Замуренко, Каретник, Горжуй, Стрельцов
"Буковина" (СТАРТ): Задерейко – Гакман, Новотрясов, Прокопчук, Данилюк, Цурупин, Глагола, Скрипник, Палагнюк, Фарасеенко, Сергийчук
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