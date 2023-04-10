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Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
И еще много чего интересного
Очередные насыщенные футбольные выходные позади, а значит, известный комментатор Роберто Моралес будет делиться своими впечатлениями. К Англии сейчас особое внимание, так выступают сразу четыре украинских сборника, правда, именно в этот раз хвалить их особо не за что. В украинском футболе акцент на Первой лиге, которая возобновилась после перерыва и сразу со скандалом. Еще Роберто разбирает конфликт в Ла Лиге и рассказывает о наглядном примере, что в футболе всегда есть место чуду.
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