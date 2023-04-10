Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса

Очередные насыщенные футбольные выходные позади, а значит, известный комментатор Роберто Моралес будет делиться своими впечатлениями. К Англии сейчас особое внимание, так выступают сразу четыре украинских сборника, правда, именно в этот раз хвалить их особо не за что. В украинском футболе акцент на Первой лиге, которая возобновилась после перерыва и сразу со скандалом. Еще Роберто разбирает конфликт в Ла Лиге и рассказывает о наглядном примере, что в футболе всегда есть место чуду.

00:20 – Начинаем с Англии, где играл Зинченко, Миколенко, Мудрик и немного Забарный

03:58 – О Первой лиге – там большой скандал

08:42 – Что с Малиновским? Парадоксы Соболя

09:40 – Реал – Вильярреал: когда футбол на втором плане

12:01 – Колоритная история из Бразилии – там любители написали сказку