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Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса

Первая лига
(1 голосов)

И еще много чего интересного

Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередные насыщенные футбольные выходные позади, а значит, известный комментатор Роберто Моралес будет делиться своими впечатлениями. К Англии сейчас особое внимание, так выступают сразу четыре украинских сборника, правда, именно в этот раз хвалить их особо не за что. В украинском футболе акцент на Первой лиге, которая возобновилась после перерыва и сразу со скандалом. Еще Роберто разбирает конфликт в Ла Лиге и рассказывает о наглядном примере, что в футболе всегда есть место чуду.

  • 00:20 – Начинаем с Англии, где играл Зинченко, Миколенко, Мудрик и немного Забарный
  • 03:58 – О Первой лиге – там большой скандал
  • 08:42 – Что с Малиновским? Парадоксы Соболя
  • 09:40 – Реал – Вильярреал: когда футбол на втором плане
  • 12:01 – Колоритная история из Бразилии – там любители написали сказку

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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ЖИТОМИР (Житомир)
10.04.2023 в 16:03
Арбітриня матчу Полісся Металург теж була неадекватна, або сліпа
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