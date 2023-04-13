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КДК дисквалифицировал на длительный период экс-игрока Полесья за толчок арбитра
Червак может подать апелляцию
Официальный сайт Украинской Ассоциации футбола сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение отстранить уже бывшего игрока ФК "Полесье" Вадима Червака от участия в соревнованиях на 6 месяцев.
Указывается, что при рассмотрении дела было учтено объяснение самого футболиста, признавшего свою вину, и тот факт, что у Червака в прошлом подобных проявлений поведения не было. У него есть право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.
Напомним, что во время матча первого тура второго этапа Первой лиги между "Полиссем" запорожским "Металлургом" Вадим Червак толкнул в спину арбитра Софию Причину, не согласившись с решением не назначить пенальти в ворота запорожцев. После игры Червак опубликовал пост в соцсетях с извинениями, однако "Полесье" расторгло с ним контракт.
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