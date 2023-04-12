Полесье официально попрощалось с игроком, который толкнул женщину-арбитра

"Полесье" досрочно прекратило сотрудничество с защитником Вадимом Черваком. Напомним, в матче с "Металлургом" (1:2) футболист толкнул арбитра Софию Причину.

После матча и ажиотажа в СМИ игрок публично извинился за свое поведение, но кажется этого было мало.

"Полесье считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Червак стал игроком "Полесья" летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 поединков за житомирчан, результативными действиями не отличался.