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Полесье официально попрощалось с игроком, который толкнул женщину-арбитра

Первая лига
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Футболист поплатился за грубые необдуманные действия

Полесье официально попрощалось с игроком, который толкнул женщину-арбитра

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" досрочно прекратило сотрудничество с защитником Вадимом Черваком. Напомним, в матче с "Металлургом" (1:2) футболист толкнул арбитра Софию Причину.

После матча и ажиотажа в СМИ игрок публично извинился за свое поведение, но кажется этого было мало.

"Полесье считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Червак стал игроком "Полесья" летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 поединков за житомирчан, результативными действиями не отличался.

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В статье: Полесье (Житомир) Вадим Червак
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Источник:
polissyafc.com

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