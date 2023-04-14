Первая лига. Буковина дома переигрывает Чернигов и выходит на первое место в группе

В гости в Черновцы приехал лидер группы "Чернигов". Обе команды в прошлом туре победили, но эти три очка нельзя назвать лёгкими. Не мог сыграть сегодня основной голкипер гостей Александр Ширай, который был удален в прошлом туре.

Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. После подачи с фланга мяч с рикошетом от защитника оказался у Скрипника, который переиграл голкипера - 1:0. Следует отметить позиционную ошибку Алексей Зенченко. Илья забивает во втором матче подряд. После провального начала гости активизировались и пытались навязать соперникам свою игру. Однако, стоит отметить организованную игру в защите подопечных Мельничука. К тому же, черновицкий коллектив не прижимался к своим воротам и при первой возможности пытался выходить в атаку.

На 25-й минуте после прострела с фланга должен был забивать Максим Сердюк, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. До перерыва гости отыграться не смогли. К тому же, кроме эпизода с Сердюком они ничего в атаке не создали.

Казалось, что в начале второго тайма будут активнее играть гости, но именно коллектив из Черновцов больше давил на защиту соперника. После часа игрового времени взяли мяч под контроль гости, но с конструктивом у них сегодня были существенные проблемы. Однако, на 66-й минуте за фол Новотрясова арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Анатолий Романченко – 1:1.

В конце встречи "Буковина" реализовала стандарт и снова вышла вперед. Данилюк со штрафного подал на дальнюю стойку, а Прокопчук расстрелял ворота – 2:1. Этот пропущенный мяч заставил гостей раскрываться, но они пропустили еще. После быстрой атаки реализовал выход один на один Сергийчук – 3:1. В итоге, вторая подряд победа "Буковины". Подопечные Мельничука выходят на первое место в группе. Прекрасное начало весенней части сезона.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывание". 2-й тур

"Буковина" - "Чернигов-ШВСМ" 3:1

Голы: Скрипник (4), Прокопчук (81, Сергийчук (84) - Романченко (67, пен)

"Буковина" (стартовый состав): Задерейко – Гакман, Новотрясов, Прокопчук, Данилюк, Пец, Глагола, Скрипник, Сергийчук, Фарасеенко, Палагнюк

"Чернигов-ШВСМ" (стартовый состав): Рощинский - Шумило, Мирослав Сердюк, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Бибик, Мироненко, Сираш, Максим Сердюк, Кулик