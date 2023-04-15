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Первая лига. Оболонь теряет важные очки в матче с Нивой

Первая лига
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Киевляне снова без победы

Первая лига. Оболонь теряет важные очки в матче с Нивой

Фото: ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном на сегодня матче Первой лиги "Оболонь" принимала тернопольскую "Ниву". Для лидера группы не ожидалось легкой прогулки, ведь подопечные Задорожного умеют удачно играть против фаворитов. Впервые в весенней части сезона в составе "пивоваров" вышел опытный нападающий Александр Батальский.

Хозяева прогнозируемо играли первым номером, но пройти организованную защиту соперника они не могли. Футболисты "Нивы" пытались прессинговать своих оппонентов на чужой половине поля. Не всегда это удавалось, но время от времени этот прессинг был эффективен. При первой возможности гости пытались выходить в контратаки. Хотелось видеть более конструктивный футбол в первом тайме, но ошибки в переходной фазе не позволяли соперникам создавать остроту в заключительной трети поля. Можно вспомнить разве что удар из-за пределов штрафной Черненко, но Механив сыграл надежно.

В начале второго тайма Роман Волохатый после рикошета первым оказался на мяче и пробил мимо голкипера – 0:1. В следующей атаке мог сравнивать счет Батальский, но он головой пробил мимо ворот. На 59-й минуте за фол Сливы против Слободяна арбитр назначил пенальти. Пенальти в исполнении Черненко парировал Механив, но Руслан первым оказался на добивании – 1:1.

Киевляне не останавливались на достигнутом и пытались все же вырвать победу, но с созданием моментов были проблемы. В итоге, матч завершился вничью.

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"Оболонь" - "Нива" 1:1

Голы: Черненко (60) - Волохатый (51)

Нереализованный пенальти: Черненко (60)

"Оболонь" (стартовый состав): Федоровский – Фатеев, Терехов, Карась, Корохов, Чернов, Черненко, Лукьянчук, Груша, Слободян, Батальский

"Нива" (стартовый состав): Механив - Слива, Демчук, Зинь, Хруставка, Дорошенко, Гатала, Процев, Соколов, Волохатый, Галадей

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В статье: Оболонь (Киев) Нива (Тернополь)
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