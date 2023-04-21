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Тернопольская Нива назначила нового и.о. главного тренера

Первая лига
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В тернопольском клубе очередные внутренние перестановки

Тернопольская Нива назначила нового и.о. главного тренера

fcnyva.com

Новина українською

Сергей Атласюк официально назначен и.о. главного тренера "Нивы" Тернополь.

Ранее специалист был помощником и. о. главного тренера команды Сергея Задорожного, который вернулся на должность спортивного директора клуба.

Как стало известно Sport Arena, Нива пока не будет искать нового главного тренера на постоянной основе и Атласюк получит шанс проявить себя как минимум до конца текущего сезона.

Напомним, что "Нива" занимает 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.

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В статье: Сергей Атласюк Нива (Тернополь)
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Источник:
Sport Arena

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