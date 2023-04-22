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Чернигов впервые в своей истории обыгрывает Диназ
Стартовая игра третьего тура
Фото: ФК Чернігів
В стартовом матче третьего тура весенней части сезона встречались "Чернигов-ШВСМ" и "Диназ". Подопечные Чорного в прошлом туре потеряли первое место в группе, а "Диназ" наконец-то победил. Однако, по игре у подопечных Головка было все еще много проблем. Именно хозяева считались фаворитами противостояния.
После дисквалификации вернулся в стартовый состав "Чернигова" Александр Ширай. Отсутствие опытного голкипера оказало негативное влияние на команду в прошлом туре. Однако, из-за перебора желтых не мог помочь своей команде основной нападающий Кулик. На необычной для себя позиции играл Владислав Школьный.
В первом тайме было много борьбы, но до заключительной трети поля мяч редко доходил. Хозяева смогли отличиться, но в том эпизоде Зубашивский нарушал правила против голкипера. После середины тайма доминировали подопечные Чорного, но им не хватало завершающей передачи. Неплохо со штрафного пробивал Мироненко, но в створ ворот не попал. 0:0 – справедливый результат, на большее команды не наиграли до перерыва.
Во втором тайме характер игры не изменился. Продолжали больше атаковать хозяева, а подопечные Головко рассчитывали на контратаки. На 56-й минуте за игру рукой Оринчака арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Романченко – 1:0. Не успели "северяне" порадоваться, как пенальти назначили в их ворота. Зенченко задел за ногу Коса. Олег из одиннадцатиметрового не промахнулся – 1:1. На 69-й минуте Мироненко шокировал всех мощным и точным ударом со штрафного – 2:1. В итоге, минимальная победа хозяев - 2:1.
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"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ" 2:1
Голы: Романченко (57, пен), Мироненко (69) - Кос (61, пен)
"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Мирослав Сердюк, Максим Сердюк, Шумило, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Мироненко, Зубашивский, Сираш, Школьный
"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Школьный, Калинчук, Пестрецов, Корешков, Мораренко, Соловьев, Кириченко, Клименко, Оринчак, Кос
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