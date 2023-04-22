  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чернигов впервые в своей истории обыгрывает Диназ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чернигов впервые в своей истории обыгрывает Диназ

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра третьего тура

Чернигов впервые в своей истории обыгрывает Диназ

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче третьего тура весенней части сезона встречались "Чернигов-ШВСМ" и "Диназ". Подопечные Чорного в прошлом туре потеряли первое место в группе, а "Диназ" наконец-то победил. Однако, по игре у подопечных Головка было все еще много проблем. Именно хозяева считались фаворитами противостояния.

После дисквалификации вернулся в стартовый состав "Чернигова" Александр Ширай. Отсутствие опытного голкипера оказало негативное влияние на команду в прошлом туре. Однако, из-за перебора желтых не мог помочь своей команде основной нападающий Кулик. На необычной для себя позиции играл Владислав Школьный.

В первом тайме было много борьбы, но до заключительной трети поля мяч редко доходил. Хозяева смогли отличиться, но в том эпизоде Зубашивский нарушал правила против голкипера. После середины тайма доминировали подопечные Чорного, но им не хватало завершающей передачи. Неплохо со штрафного пробивал Мироненко, но в створ ворот не попал. 0:0 – справедливый результат, на большее команды не наиграли до перерыва.

Во втором тайме характер игры не изменился. Продолжали больше атаковать хозяева, а подопечные Головко рассчитывали на контратаки. На 56-й минуте за игру рукой Оринчака арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Романченко – 1:0. Не успели "северяне" порадоваться, как пенальти назначили в их ворота. Зенченко задел за ногу Коса. Олег из одиннадцатиметрового не промахнулся – 1:1. На 69-й минуте Мироненко шокировал всех мощным и точным ударом со штрафного – 2:1. В итоге, минимальная победа хозяев - 2:1.

VBET UA Первая лига. группа "Выбывания". 3-й тур

"Чернигов-ШВСМ" - "Диназ" 2:1

Голы: Романченко (57, пен), Мироненко (69) - Кос (61, пен)

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Мирослав Сердюк, Максим Сердюк, Шумило, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Мироненко, Зубашивский, Сираш, Школьный

"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Школьный, Калинчук, Пестрецов, Корешков, Мораренко, Соловьев, Кириченко, Клименко, Оринчак, Кос

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Гол в начале встречи помог Прикарпатью переиграть Полтаву
yellow-arrow
Первая лига. Кремень в гостях побеждает Ниву
yellow-arrow
Эпицентр - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диназ (Вышгород) ФК Чернигов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде