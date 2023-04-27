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Встреча Прикарпатья и Чернигова. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Стартовая игра четвертого тура
Фото: ФК Чернігів
В Ивано-Франковске откроется программа четвертого тура весенней части сезона в Первой лиге. Зрителей ожидает интересное и напряженное противостояние.
Группа "Выбывания"
"Прикарпатье" - "Чернигов-ШВСМ"
28.04.2023. 13:00. Ивано-Франковск. "Рух"
В стартовом матче тура лидер группы приедет в гости к третьей команде. В случае победы хозяева могут догнать коллектив из Чернигова. На прошлой неделе завершились две серии "Прикарпатья" в чемпионате: безвыигрышная из 5-ти игр: 3 ничьих и 2 поражения и пропускная с 9-ти игр – 17 голов. Против "Полтавы" подопечные Рыпана сделали ставку на игру в защите и не прогадали. В атаке как и в предыдущих матчах было создано мало моментов, но результата удалось достичь.
"Чернигов" весной два из трех матчей выиграл. В прошлом туре у подопечных Чорного были проблемы с конструктивом в заключительной трети поля, но стоит учитывать, что в нападении не было Кулика, а Школьный играл впервые на острие атаки. Фаворитами противостояния считаются гости, но "Прикарпатье" способно отобрать зачетные пункты.
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