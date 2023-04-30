Металург - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

В Моршине пятая команда группы будет принимать главного аутсайдера. "Нива" весной еще не побеждала. Если ничью против "Оболони" можно считать успехом, то поражение от "Кремня" разочаровало болельщиков. Запорожцы постараются улучшить свои шансы на повышение в классе. Повлияет ли отсутствие Назара Байды на надежность команды в защите?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.