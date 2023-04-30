Первая лига. Мариуполь одерживает волевую победу в игре аутсайдеров

В Борисполе встречались последняя и предпоследняя команды группы. Переоценить важность этого противостояния невозможно. В случае победы подопечные Красноперова смогут обойти своего соперника. Однако, результаты мариупольцев не впечатляют. "Мариуполь" на своем поле еще не побеждал в VBET UA Первой – 2 ничьих и 6 поражений. К тому же, эта команда с начала чемпионата пропускает голы в каждой игре.

Мариупольцы с первых минут взяли мяч под контроль. Опасно пробивали Литовченко и Харжевский, но в двух эпизодах выше ворот. Гости традиционно рассчитывали на контратаки. В дебюте противостояния травмировался Богдан Чалый, поэтому тренерский штаб "Горняка-Спорт" вынужден был использовать замену.

Подопечные Дирявки выдержали стартовый напор и смогли отодвинуть игру от собственных ворот. Было много борьбы, но очень мало конструктива. На что можно было рассчитывать от матча аутсайдеров? Казалось, что гости вообще не думают об атаке. Должны были идти на перерыв с преимуществом в счете подопечные Красноперова, но в компенсированное время Климов парировал удар Горы с нескольких метров.

Не успели команды сыграть и минуту во втором тайме, как отличились гости. Харжевский не попал по мячу после прострела с фланга, а Семка расстрелял ворота – 0:1. Забитый мяч наконец-то раскрыл нашу игру, команды пытались быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. Шикарную возможность отличиться имел Тепляков, но снова спас "Горняк-Спорт" Климов.

В середине первого тайма Литовченко заработал для своей команды одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Пантелейчук – 1:1. В конце матча арбитр назначил еще один пенальти в ворота гостей. Климов налетел на Михайленко и положил его на газон. В этот раз отличился Литовченко – 2:1. В итоге, сверхважная победа "Мариуполя", позволяющая команде подняться с последнего места.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания"

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:1

Голы: Пантелейчук (68, пен), Литовченко (84, пен) - Семка (46)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Павел Кравцов, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Даниил Литовченко, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Никита Тепляков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Богдан Гора

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Георгий Климов, Артём Сёмка, Владислав Громенко, Денис Черныш, Максим Шептицкий, Александр Подрезан, Владислав Горбаченко, Денис Пидручный, Богдан Чалый, Семён Даценко, Сергей Романов