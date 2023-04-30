Первая лига. Ветеран Полевой приносит Металлургу ничью

В Моршине пятая команда группы принимала главного аутсайдера. "Нива" весной еще не побеждала. Если ничью против "Оболони" можно считать успехом, то поражение от "Кремня" разочаровало болельщиков. Запорожцы пытались улучшить свои шансы на повышение в классе.

В начале встречи тернопольский коллектив доказал, что с ним следует считаться. Футболисты "Нивы" не боялись при первой возможности выходить в атаку, а вот запорожцы играли слишком осторожно. Инициатива переходила от одной команды к другой. Нарушения в центре поля сбивали и без того невысокий темп матча. Хотелось видеть больше конструктива, но имеем, что имеем. Защитникам "Нивы" удалось исключить из игры лидера запорожцев Алексея Сидорова. Из-за проблем с трансляцией концовку тайма зрители не смогли увидеть.

Второй тайм хозяева начали шикарно. Козак с линии штрафной точно пробил в дальний угол – 1:0. Этот гол является украшением всего тура. Никаких претензий к Николаенко быть не может. Следует отметить организованную игру подопечных Атласюка в защите. Не хватало запорожцам скорости и нестандартных действий в атаке. Стабильности "Металлургу" весной не хватает.

Доигрывали матч гости в меньшинстве. На последней минуте вторую желтую получил Олег Соколов. Владимир Полевой прямым ударом со штрафного в компенсированное время принес своей команде ничью – 1:1.

VBET UA Первая. 4-й тур. "Чемпионская" группа

"Металлург" - "Нива" 1:1

Голы: Полевой (90+1) - Козак (52)

Удаление: Сокол (90)

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Сокол, Векляк, Палюх, Дворовенко, Крапивный, Сейтхалилов, Шалфеев, Сад, Сидоров, Могильный

"Нива" (стартовый состав): Механив - Соколов, Бэй, Демчук, Зинь, Хруставка, Ризнык, Козак, Процив, Гатала, Волохатый