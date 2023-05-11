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Вакула: Холанд - просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде

Первая лига
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А вот Неймара, Роналдиньо и Месси играют более зрелищно

Вакула: Холанд - просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Атакующий хавбек "Полесья" Владислав Вакула рассказал, игра каких футболистов его наиболее впечатляет.

"Роналдиньо и Эрлинг Холанд - два совершенно разных футболиста.

Мне больше нравится смотреть на игру Неймара, Роналдиньо, Месси. Они играют зрелищно.

А Холанд – футболист другого плана. Это просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде", – сказал Вакула.

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо Неймар Полесье (Житомир) Владислав Вакула Эрлинг Холанд
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