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Вакула: Холанд - просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде
А вот Неймара, Роналдиньо и Месси играют более зрелищно
Фото: ФК Полісся
Атакующий хавбек "
"Роналдиньо и Эрлинг Холанд - два совершенно разных футболиста.
Мне больше нравится смотреть на игру Неймара, Роналдиньо, Месси. Они играют зрелищно.
А Холанд – футболист другого плана. Это просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде", – сказал Вакула.
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Источник:ФК Полісся Житомир
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