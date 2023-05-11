Вакула: Холанд - просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде

Атакующий хавбек " Полесья " Владислав Вакула рассказал, игра каких футболистов его наиболее впечатляет.

"Роналдиньо и Эрлинг Холанд - два совершенно разных футболиста.

Мне больше нравится смотреть на игру Неймара, Роналдиньо, Месси. Они играют зрелищно.

А Холанд – футболист другого плана. Это просто машина для голов. Но такой тоже должен быть в команде", – сказал Вакула.