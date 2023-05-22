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"Не могу сказать, что произошло во второй части чемпионской группы", - капитан Карпат извинился перед болельщиками
Денис Кожанов - о последних неутешительных результатах команды
fckarpaty.org.ua
Капитан "
"Трудно сейчас что-то говорить. Сегодня был, наверное, самый важный наш матч, а мы не сыграли так, как требовалось. Удаление не сломило нашу игру, но где-то повлияло на ход поединка. Наш забитый мяч добавил нам уверенности, однако мы пропустили много мячей и совершили немало ошибок, поэтому такой результат.
В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы провели два разных весенних круга. Если первую часть чемпионской группы мы сыграли хорошо, то я не могу сказать, что произошло во второй части. Мы будем разбираться в этом. Что касается болельщиков, то я прошу прощения у них. Наверное, мы не до конца настроились на эту игру", – сказал Кожанов.
Напомним, что львовскому клубу, чтобы иметь шанс на стыковые игры за выход в УПЛ, нужно побеждать "Оболонь" в последнем туре и надеяться на поражение "Металлурга" в матче с тернопольской "Нивой".
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