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"Не могу сказать, что произошло во второй части чемпионской группы", - капитан Карпат извинился перед болельщиками

Первая лига
(1 голосов)

Денис Кожанов - о последних неутешительных результатах команды

"Не могу сказать, что произошло во второй части чемпионской группы", - капитан Карпат извинился перед болельщиками

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Капитан "Карпат" Денис Кожанов извинился перед болельщиками команды за поражение в матче с ЛНЗ (1:4) в Первой лиге.

"Трудно сейчас что-то говорить. Сегодня был, наверное, самый важный наш матч, а мы не сыграли так, как требовалось. Удаление не сломило нашу игру, но где-то повлияло на ход поединка. Наш забитый мяч добавил нам уверенности, однако мы пропустили много мячей и совершили немало ошибок, поэтому такой результат.

В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы провели два разных весенних круга. Если первую часть чемпионской группы мы сыграли хорошо, то я не могу сказать, что произошло во второй части. Мы будем разбираться в этом. Что касается болельщиков, то я прошу прощения у них. Наверное, мы не до конца настроились на эту игру", – сказал Кожанов.

Напомним, что львовскому клубу, чтобы иметь шанс на стыковые игры за выход в УПЛ, нужно побеждать "Оболонь" в последнем туре и надеяться на поражение "Металлурга" в матче с тернопольской "Нивой".

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В статье: Денис Кожанов Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 22:38
Чому не може сказати? Закінчився фарт і перестали трошки допомагати судді, як було у першому матчі з ЛНЗ у Львові, коли арбітр пошкодував Карпати і не дав чистий пенальті в їх ворота на 89 хв. І в матчі з Оболонню арбітр додав 7хв, а грали 101 поки не забили 2 гол, граючи в більшості. Після голу, відразу свисток про закінчення матчу, Оболонь навіть з центру м'яч не розіграла. Як мінімум три команди кращі за Карпати, а Металург десь на одному рівні. Але запоріжці у вирішальних для себе двох матчах здобули 6 очок на відміну від Карпат. Причому у лобовому матчі з Карпатами, коли найбільше було потрібно вигравати. Тому все справедливо. Кожна команда на своєму місці.
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