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Тренер Карпат – о 1:4 с ЛНЗ: Красная карточка сломала нашу команду
Львовский клуб лишился шансов на выход в УПЛ
Фото: fckarpaty.org.ua
Ассистент главного тренера "Карпат" Андрей Сапуга рассказал о поражении от ЛНЗ (1:4) в матче предпоследнего тура Первой лиги.
"Прежде всего я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые нас сейчас защищают и дают играть в футбол. Во-вторых, я хотел бы поздравить ЛНЗ с победой. Когда мы пропустили первый мяч в конце первого тайма, то преимущество уже было на стороне соперника. Мы начали раскрываться после перерыва и пропустили второй раз.
Впоследствии удалось отыграть один гол, но после этого Приймак получил вторую желтую карточку, мы остались вдесятером и преимуществом полностью завладел ЛНЗ. Красная карточка сломала нашу команду, потому что после того, как мы отыграли один мяч, было достаточно времени, чтобы сравнять счет и постараться выиграть этот матч", - отметил Сапуга.
На 73-й минуте, при счете 1:2 "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Владислава Приймака.
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