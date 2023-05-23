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"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами", - Карпаты ответили Барселоне
В львовском клубе не удовлетворены пояснениями Барселоны
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
"Карпаты" отреагировали на
"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами, которые убивают кого-либо с противоположным мнением.
Некоторые наши болельщики не могут присоединиться к нашему обращению, потому что они погибли, защищая нас от оккупантов, которых вы поздравляете, с которыми вы хотите нас сблизить.
И, похоже, вы забыли, что это был российский телеканал, а не международный; россия является оккупантом, и, похоже, вы избегаете упоминания об ее агрессии. Также мы возмущены тем, что "Барселона" и Ла Лига готовы сотрудничать с россиянами и зарабатывать российские деньги", - говорится в заявлении "Карпат".
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