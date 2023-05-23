  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами", - Карпаты ответили Барселоне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами", - Карпаты ответили Барселоне

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

В львовском клубе не удовлетворены пояснениями Барселоны

"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами", - Карпаты ответили Барселоне

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" отреагировали на пояснения "Барселоны" для украинских болельщиков по поводу скандала, который разгорелся после того, как игроки каталонского клуба Алекс Бальде и Серхи Роберто поприветствовали российских болельщиков после победы в Ла Лиге.

"Ваше заявление не может сблизить нас с оккупантами, которые убивают кого-либо с противоположным мнением.

Некоторые наши болельщики не могут присоединиться к нашему обращению, потому что они погибли, защищая нас от оккупантов, которых вы поздравляете, с которыми вы хотите нас сблизить.

И, похоже, вы забыли, что это был российский телеканал, а не международный; россия является оккупантом, и, похоже, вы избегаете упоминания об ее агрессии. Также мы возмущены тем, что "Барселона" и Ла Лига готовы сотрудничать с россиянами и зарабатывать российские деньги", - говорится в заявлении "Карпат".

По теме
yellow-arrow
Тренер Карпат – о 1:4 с ЛНЗ: Красная карточка сломала нашу команду
yellow-arrow
Игроки Полесья получат солидные премиальные, если выиграют Первую лигу
yellow-arrow
"Не могу сказать, что произошло во второй части чемпионской группы", - капитан Карпат извинился перед болельщиками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Серхи Роберто война с россией Карпаты (Львов) Алекс Бальде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Карпат

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде