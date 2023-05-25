Лужный - еще один претендент на пост главного тренера Карпат

Еще одним претендентом на пост главного тренера львовских " Карпат " стал Олег Лужный, сообщает Sport Arena.

Также по информации издания, Карпаты намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Последним местом работы 54-летнего специалиста была "Таврия" в 2013 году. После этого он работал спортивным директором в "Карпатах" и ассистентом в "Динамо"

Напомним, что по данным СМИ, по окончанию сезона Андрей Тлумак, вероятнее всего, свой пост покинет.

Также ранее сообщалось, что в шортлист на замену Тлумаку входят Мирон Маркевич, Остап Маркевич, Олег Дулуб и Юрий Мороз.