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Лужный - еще один претендент на пост главного тренера Карпат

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Вырисовывается вполне приличный список

Лужный - еще один претендент на пост главного тренера Карпат

Новина українською

Еще одним претендентом на пост главного тренера львовских "Карпат" стал Олег Лужный, сообщает Sport Arena.

Также по информации издания, Карпаты намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Последним местом работы 54-летнего специалиста была "Таврия" в 2013 году. После этого он работал спортивным директором в "Карпатах" и ассистентом в "Динамо"

Напомним, что по данным СМИ, по окончанию сезона Андрей Тлумак, вероятнее всего, свой пост покинет.

Также ранее сообщалось, что в шортлист на замену Тлумаку входят Мирон Маркевич, Остап Маркевич, Олег Дулуб и Юрий Мороз.

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В статье: Олег Лужный Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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