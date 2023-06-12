Стало известно, когда начнется новый сезон в ПФЛ

Первая лига Украины стартует 29 июля, а вторая - 5 августа. Об этом в комментарии Sport.ua сообщил президент ПФЛ Александр Каденко:

- В первом дивизионе ожидается участие 20 команд, которые будут разбиты на две подгруппы по территориальному принципу. В случае, если желающих окажется меньше, то соперничество будет вестись по привычной схеме. Возвращаются в когорту клубов ПФЛ: "Агробизнес", "Подолье", "Виктория" и "Левый берег".

Во втором дивизионе собирается стартовать 14 команд, среди которых "Скала", которая после многолетнего перерыва снова будет выступать на профессиональном уровне, а также дебютанты: столичный "Локомотив" и "Дружба" из Киевской области.

Окончательный состав участников и формат турнира будет утвержден на Конференции ПФЛ 21 июня.