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Тренер ЛНЗ Ковпак: Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии

Первая лига
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В среду ЛНЗ сыграет ответный стыковой матч с Ингульцом

Тренер ЛНЗ Ковпак: Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии

ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер черкасского "ЛНЗ" Александр Ковпак в свете переходных матчей с "Ингульцом" за право играть в УПЛ рассказал о том, что команде нужно усиление.

"В любом случае нам нужно будет усиливаться. Считаю, что мы ни в чем не уступали "Ингульцу" в первом матче (1:1) .

Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии. Необходимо подключать опыт и молодость. В Премьер-лиге скорости больше, мяч быстрее ходит. Видно, что "Ингулец" не один год играет в Премьер-лиге, футболисты спокойно принимали мяч.

Наши ребята немного нервничали и во многих моментах спешили. Но они адаптировались и выровняли игру. Ребята заслужили то, чтобы мы не проиграли на выезде", - сказал Ковпак.

Напомним, что первый матч "Ингульца" и "ЛНЗ" закончился вничью 1:1, ответный поединок пройдет в Черкассах в среду, 14 июня.

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В статье: Александр Ковпак Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
FC LNZ

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