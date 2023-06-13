Тренер ЛНЗ Ковпак: Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии

Главный тренер черкасского " ЛНЗ " Александр Ковпак в свете переходных матчей с "Ингульцом" за право играть в УПЛ рассказал о том, что команде нужно усиление.

"В любом случае нам нужно будет усиливаться. Считаю, что мы ни в чем не уступали "Ингульцу" в первом матче (1:1) .

Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии. Необходимо подключать опыт и молодость. В Премьер-лиге скорости больше, мяч быстрее ходит. Видно, что "Ингулец" не один год играет в Премьер-лиге, футболисты спокойно принимали мяч.

Наши ребята немного нервничали и во многих моментах спешили. Но они адаптировались и выровняли игру. Ребята заслужили то, чтобы мы не проиграли на выезде", - сказал Ковпак.