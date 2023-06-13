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Тренер ЛНЗ Ковпак: Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии
В среду ЛНЗ сыграет ответный стыковой матч с Ингульцом
ЛНЗ
Главный тренер черкасского "
"В любом случае нам нужно будет усиливаться. Считаю, что мы ни в чем не уступали "Ингульцу" в первом матче (1:1) .
Если выйдем в Премьер-лигу, нужно усиление почти в каждой линии. Необходимо подключать опыт и молодость. В Премьер-лиге скорости больше, мяч быстрее ходит. Видно, что "Ингулец" не один год играет в Премьер-лиге, футболисты спокойно принимали мяч.
Наши ребята немного нервничали и во многих моментах спешили. Но они адаптировались и выровняли игру. Ребята заслужили то, чтобы мы не проиграли на выезде", - сказал Ковпак.
Напомним, что первый матч "Ингульца" и "ЛНЗ" закончился вничью 1:1, ответный поединок пройдет в Черкассах в среду, 14 июня.
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