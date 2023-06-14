Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес начал подготовку к новому сезону
После 15-месячного перерыва
Фото: fcab.com.ua
"Агробизнес" начал подготовку к новому сезону, сообщает клубная пресс-служба.
Команда возобновила работу после 15-месячного перерыва. В тренировочном процессе участвуют футболисты, которые уже будут в клубе, а также потенциальные новички.
Клуб из Волочиска пропустил сезон-2022/23 из-за войны, но за ним было сохранено место в Первой лиге.
Ранее президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий заявил о возвращении команды в Первую лигу в сезоне-2023/24.
Читайте такжеСтало известно, когда начнется новый сезон в ПФЛ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fcab.com.ua
Популярное сейчас
- РФ ударила Калибрами по Одессе – есть жертвы. Известно, сколько ракет направил враг, и сколько удалось сбить
- Ярмоленко без клуба, победа молодежки, Мбаппе снова близок к Реалу. Главные новости за 13 июня
- Реал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии
- Полузащитник Карпат ушел из клуба
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн