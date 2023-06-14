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Агробизнес начал подготовку к новому сезону

Первая лига
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После 15-месячного перерыва

Агробизнес начал подготовку к новому сезону

Фото: fcab.com.ua

Новина українською

"Агробизнес" начал подготовку к новому сезону, сообщает клубная пресс-служба.

Команда возобновила работу после 15-месячного перерыва. В тренировочном процессе участвуют футболисты, которые уже будут в клубе, а также потенциальные новички.

Клуб из Волочиска пропустил сезон-2022/23 из-за войны, но за ним было сохранено место в Первой лиге.

Ранее президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий заявил о возвращении команды в Первую лигу в сезоне-2023/24.

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В статье: Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
fcab.com.ua

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