"Агробизнес" начал подготовку к новому сезону, сообщает клубная пресс-служба.

Команда возобновила работу после 15-месячного перерыва. В тренировочном процессе участвуют футболисты, которые уже будут в клубе, а также потенциальные новички.

Клуб из Волочиска пропустил сезон-2022/23 из-за войны, но за ним было сохранено место в Первой лиге.

Ранее президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий заявил о возвращении команды в Первую лигу в сезоне-2023/24.