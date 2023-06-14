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Ковпак: Руководство ЛНЗ поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в Черкассах

Первая лига
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(1 голосов)

Черкассы впервые в истории будут представлены в УПЛ

Ковпак: Руководство ЛНЗ поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в Черкассах

ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Александр Ковпак прокомментировал победу своей команды в стыковом матче над "Ингульцом" (2:1) и как следствие, выход в УПЛ.

– Это самый главный день в истории черкасского футбола. День, принесший нам историческую путевку в УПЛ. Ребята – невероятные. Для меня эти 90 минут были самыми длинными и самыми тяжелыми. Я впервые пережил такое как тренер. Это невероятные эмоции.

Ребята заслужили эту победу. Я видел, как горели их глаза. Мы сделали все, чтобы не только в каком-нибудь уголке страны была УПЛ, но и в Черкассах.

Руководство клуба поздравило нас с победой, облило шампанским и пивом и поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в городе Черкассы и двигаться дальше. Выпьем, оклемаемся и будем готовиться к УПЛ.

– Что вы сейчас будете делать?

– Пить пиво.

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В статье: Александр Ковпак Ингулец (Петрово) "Аль-Райан" (Катар)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (2)
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Zimoridok64 (Мелитополь)
14.06.2023 в 21:56
Иди на фронт
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.06.2023 в 22:06
Ти там ? Награду від ботоксного не отримав ?
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