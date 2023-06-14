Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковпак: Руководство ЛНЗ поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в Черкассах
Черкассы впервые в истории будут представлены в УПЛ
ЛНЗ
Главный тренер "ЛНЗ" Александр Ковпак прокомментировал победу своей команды в
– Это самый главный день в истории черкасского футбола. День, принесший нам историческую путевку в УПЛ. Ребята – невероятные. Для меня эти 90 минут были самыми длинными и самыми тяжелыми. Я впервые пережил такое как тренер. Это невероятные эмоции.
Ребята заслужили эту победу. Я видел, как горели их глаза. Мы сделали все, чтобы не только в каком-нибудь уголке страны была УПЛ, но и в Черкассах.
Руководство клуба поздравило нас с победой, облило шампанским и пивом и поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в городе Черкассы и двигаться дальше. Выпьем, оклемаемся и будем готовиться к УПЛ.
– Что вы сейчас будете делать?
– Пить пиво.
Популярное сейчас
- Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
- Залужный не позволил осуществить подрыв мостов в Киеве в начале вторжения – известна причина
- ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ
- Металлург – Верес 1:0. Запорожцы побеждают в большинстве
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО