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Итоги матчей плей-офф – в программе Украина футбольная

Первая лига
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Анонс информационной программы

Итоги матчей плей-офф – в программе Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

В четверг, 15 июня, в эфире телеканала XSPORT и YouTube-канала ПФЛ выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". В выпуске обсудят матчи плей-офф за право играть в Первой лиге и УПЛ, а также об историческом сезоне в условиях войны.

Гость программы - специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

  • "Мариуполь" не сумел сохранить прописку в Первой лиге. Президент УАФ Андрей Павелко о матчах плей-офф в Первую лигу.
  • три клуба ПФЛ пробились в УПЛ - ЛНЗ впервые в своей истории представит Черкасскую область в элите;
  • Сергей Старенький и Сергей Нагорняк о формате соревнований, приоритетах и следующем сезоне.

Начало - в 21:00.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Павел Кикоть
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Источник:
ПФЛ

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