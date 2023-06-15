Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итоги матчей плей-офф – в программе Украина футбольная
Анонс информационной программы
Фото: ПФЛ
В четверг, 15 июня, в эфире телеканала XSPORT и YouTube-канала ПФЛ выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". В выпуске обсудят матчи плей-офф за право играть в Первой лиге и УПЛ, а также об историческом сезоне в условиях войны.
Гость программы - специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- "Мариуполь" не сумел сохранить прописку в Первой лиге. Президент УАФ Андрей Павелко о матчах плей-офф в Первую лигу.
- три клуба ПФЛ пробились в УПЛ - ЛНЗ впервые в своей истории представит Черкасскую область в элите;
- Сергей Старенький и Сергей Нагорняк о формате соревнований, приоритетах и следующем сезоне.
Начало - в 21:00.
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Источник:ПФЛ
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