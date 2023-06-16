Три игрока покинули Полесье

Защитники Андрей Власюк, Илья Чередниченко, а также полузащитник Даниил Волынец покинули " Полесье ".

У всех трех игроков закончились сроки контрактов и стороны решили не продлевать соглашения.

Андрей Власюк присоединился к "Полесью" в апреле 2019 года. За "волков" Андрей провел 40 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 ассистами.

Илья Чередниченко за период работы в клубе провел 17 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

Даниил Волынец присоединился к "Полесью" в августе 2022 года и за время в команде выступил в одном матче за "волков".