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Три игрока покинули Полесье
Клуб решил не продлевать контракты с тремя исполнителями
polissyafc.com
Защитники Андрей Власюк, Илья Чередниченко, а также полузащитник Даниил Волынец покинули "
У всех трех игроков закончились сроки контрактов и стороны решили не продлевать соглашения.
Андрей Власюк присоединился к "Полесью" в апреле 2019 года. За "волков" Андрей провел 40 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 ассистами.
Илья Чередниченко за период работы в клубе провел 17 матчей, в которых отличился двумя ассистами.
Даниил Волынец присоединился к "Полесью" в августе 2022 года и за время в команде выступил в одном матче за "волков".
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