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Три игрока покинули Полесье

Первая лига
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Клуб решил не продлевать контракты с тремя исполнителями

Три игрока покинули Полесье

polissyafc.com

Новина українською

Защитники Андрей Власюк, Илья Чередниченко, а также полузащитник Даниил Волынец покинули "Полесье".

У всех трех игроков закончились сроки контрактов и стороны решили не продлевать соглашения.

Андрей Власюк присоединился к "Полесью" в апреле 2019 года. За "волков" Андрей провел 40 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 ассистами.

Илья Чередниченко за период работы в клубе провел 17 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

Даниил Волынец присоединился к "Полесью" в августе 2022 года и за время в команде выступил в одном матче за "волков".

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В статье: Полесье (Житомир) Илья Чередниченко Андрей Власюк
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Источник:
ФК Полісся

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